В ДНР при ударе по Красноармейску ранен мальчик

БПЛА ВСУ также атаковал жилой дом в Горловке

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Мальчик 2011 года рождения получил ранения при ударе по Красноармейску (украинское название - Покровск). Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"За 28 ноября по состоянию на 22:00 [мск] поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики - в населенном пункте Красноармейск в микрорайоне Лазурный ранен мальчик 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в Горловке.