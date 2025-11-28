Над регионами России за ночь сбили 136 украинских БПЛА

Из них 46 беспилотников уничтожили над Ростовской областью

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных летательных аппарата: 46 - над территорией Ростовской области, 30 - над территорией Саратовской области, 29 - над территорией Республики Крым, 6 - над территорией Брянской области, 5 - над территорией Волгоградской области, 2 - над территорией Воронежской области, 2 - над территорией Московского региона, 1 - над территорией Курской области, 1 - над территорией Калужской области, 12 - над акваторией Черного моря, 2 - над акваторией Азовского моря", - сообщили в Минобороны.