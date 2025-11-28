ТАСС: ВС РФ агитируют боевиков ВСУ в Гуляйполе сдаться в плен

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" используют тактику залистования позиций ВСУ в Гуляйполе Запорожской области с призывами сдаться в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах, предоставив соответствующие кадры.

"В рамках наступления на город Гуляйполе Запорожской области операторы БПЛА группировки войск "Восток" разбрасывают над вражескими позициями агитационные листовки с призывами к сдаче в плен или бегству. Таким образом создаются условия для отступления либо капитуляции украинских военнослужащих", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что российские военнослужащие сбрасывают листовки, на которых написано: "Уходите или сдавайтесь, сохраните себе жизнь. Остаться в Гуляйполе - значит погибнуть". Представитель силовых структур добавил, что бои уже подходят вплотную к самому городу.

"Судя по радиоперехватам и комментариям родственников украинских военных в соцсетях, ВСУ несут катастрофические потери в результате наступления Восточной группировки войск", - добавил собеседник агентства.