В Херсонской области из-за ударов ВСУ ранены два мирных жителя

В Новокаховскую ЦРБ доставили одного из пострадавших

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. В Херсонской области два мирных жителя ранены за сутки в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Днепрянах ранен мужчина 1982 года рождения. Доставлен в Новокаховскую ЦРБ на лечение. В Великих Копанях в результате целенаправленного удара по жилому сектору ранен мирный житель", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Лазурном Скадовского муниципального округа из-за атаки беспилотников ВСУ загорелся газовый резервуар. Никто не пострадал.