В Шахтах ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

При обстрелах повреждения получили остекление в пяти квартирах, а также три легковых автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти города Шахты Ростовской области ввели локальный режим ЧС в районе поврежденных в результате атаки БПЛА домов. Об этом сообщила глава города Людмила Овчиева.

"Состоялось внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заслушала доклады о принимаемых мерах после падения беспилотника. В районе повреждений введен локальный режим ЧС - для быстрой координации всех сил, оказания помощи и принятия всех необходимых мер", - написала Овчиева в Telegram-канале.

По ее словам, в результате атаки повреждено остекление в пяти квартирах многоквартирных домов, а также три легковых автомобиля рядом с домами.

Жильцы многоквартирных домов - 19 человек, в том числе 3 детей, которые были эвакуированы, - уже вернулись в свои квартиры. Комиссия по оценке ущерба для дальнейшей компенсации приступила к работе.

В ночь на 28 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в двух городах и пяти районах Ростовской области. В Шахтах и Таганроге повреждения получили дома мирных жителей, среди людей никто не пострадал.