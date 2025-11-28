ТАСС: под Купянском одна из бригад ВСУ оказалась без снабжения
ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Солдаты 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Купянском оказались без снабжения. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ее военнослужащие просят ротацию, опасаясь быть заблокированными.
"Вооруженные формирования Украины под Купянском оставили 116-ю бригаду без снабжения. Голодные и оставшиеся без боекомплекта боевики требуют ротации. При этом говорят о том, что боятся оказаться заблокированными", - сообщили в силовых структурах.