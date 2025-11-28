Марочко: ВС РФ наступают на харьковском направлении

Продвинуться удалось после освобождения Синельникова, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ после освобождения Синельникова в Харьковской области продолжили наступление в южном направлении, заняв населенные пункты Лиман и Вильча. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После освобождения населенного пункта Синельниково Харьковской области наши войска начали развивать успех в южном направлении. Прорвав очередную оборонительную линию ВСУ, ВС РФ с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча", - отметил он.

Эксперт сообщил, что украинское командование не ожидало столь стремительного продвижения российских войск. Он добавил, что ВСУ в спешном порядке пытаются ликвидировать бреши в своей оборонительной линии.

По его словам, ситуацию для руководства ВСУ осложняют панические настроения в войсках. "Следует отметить, что руководству боевиков сильно осложняет ситуацию с паническими настроениями в войсках, массовое дезертирство и показательные саботажи", - констатировал эксперт.

Марочко также уточнил, что военная прокуратура Украины уже завела ряд уголовных дел, но эти меры не повлияли на ситуацию с дисциплиной в войсках.