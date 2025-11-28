ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и 10 боевиков ВСУ на Херсонщине

Удар нанес расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками и 10 украинских военнослужащих в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

"После получения от расчета беспилотных систем координат цели и команды на огневую работу артиллеристы мгновенно размаскировали орудие, навели, а затем одним пристрелочным и вторым точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области. Потери противника убитыми и ранеными составили до 10 военнослужащих", - говорится в сообщении.