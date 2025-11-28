В Купянском районе Харьковской области бойцы РФ уничтожили транспорт ВСУ

Удары по технике не позволили противнику доставить на позиции боеприпасы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили транспортную технику и сорвали ротацию сил противника в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач уничтожают военную технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области в зоне проведения СВО. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы FPV-дронов, мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, наносят точные удары по бронемашинам, пикапам, квадроциклам и наземным робототехническим комплексам противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удары по технике сорвали ротацию сил ВСУ и не позволили противнику осуществить подвоз боеприпасов на позиции.