В Купянском районе Харьковской области бойцы РФ уничтожили транспорт ВСУ
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили транспортную технику и сорвали ротацию сил противника в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач уничтожают военную технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области в зоне проведения СВО. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы FPV-дронов, мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, наносят точные удары по бронемашинам, пикапам, квадроциклам и наземным робототехническим комплексам противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что удары по технике сорвали ротацию сил ВСУ и не позволили противнику осуществить подвоз боеприпасов на позиции.