ВСУ за неделю потеряли до 935 военных в зоне ответственности группировки "Север"

Также были уничтожены 5 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и 7 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за неделю в зоне ответственности Северной группировки войск составили до 935 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 81 автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 935 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и 7 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение недели подразделения Северной группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады Нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях.

На харьковском направлении группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии.