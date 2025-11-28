ТАСС: ВСУ пытаются доказать успех под Гуляйполем кадрами из Курской области

Представитель силовых структур сообщил, что один из батальонов 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины "потерял управление", а военнослужащие оказались "брошены на произвол судьбы"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Боевики направленного на гуляйпольское направление 33-го отдельного штурмового полка ВСУ выдают кадры вторжения в Курскую область за боевые действия в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На официальных ресурсах 33-го отдельного штурмового полка ВСУ публикуют архивные кадры боев в Курской области, выдавая их за успехи в районе Гуляйполя. Недостоверность этих материалов установили иностранные ресурсы, специализирующиеся на геолокации кадров из районов боевых действий", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сейчас украинские ресурсы публикуют информацию об успехах у Гуляйполя, которая не соответствует действительности. Так, представитель силовых структур сообщил, что один из батальонов 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины "потерял управление", а военнослужащие оказались "брошены на произвол судьбы".

"Украинское командование возлагает ответственность за утрату позиций на гуляйпольском направлении, где наступает российская группировка войск "Восток", только на 102-ю бригаду", - добавил собеседник агентства.