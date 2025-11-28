Пленный из ВСУ: украинских солдат бросили в Красноармейске в летней одежде

Виталий Кропивницкий рассказал также, что его сослуживцы остались практически без продовольствия

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Командование бросило украинских военнослужащих в окруженном Красноармейске в летней одежде и практически без снабжения продовольствием. Об этом заявил пленный ВСУ Виталий Кропивницкий на видеозаписи, распространенной Минобороны РФ.

"Началась перестрелка, меня ранило гранатой. Взяли в плен ваши - дали медицинскую помощь, накормили, напоили. На позиции пробыл где-то 25 дней. Задача была - наблюдение, оборона. Нас было трое в окопе. Летняя одежда, было холодно. <…> Я не видел, чтобы вывозили трехсотых (раненых - прим. ТАСС). Я был трехсотый, так и не вывезли. Очень много погибших. Сбрасывали еду, мало, ее не хватало. Иностранные сухпайки - НАТО, американские или немецкие, я точно не знаю", - рассказал украинец.

Кропивницкий был взят в плен военнослужащими группировки войск "Центр" в Красноармейске. "У нас были чешские автоматы, 600 патронов к ним. Две гранаты американские. Когда шел штурм, наши начали отстреливаться, одного убили, второго - гранатой. Меня тоже осколками гранаты зацепило. Я один остался жив", - сказал он.