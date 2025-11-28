В ДНР заявили, что в Димитрове счет раненых солдат ВСУ идет на сотни

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что среди заблокированных в населенном пункте украинских сил есть как элитные подразделения, так и мобилизованные

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Количество раненых солдат ВСУ в Димитрове (украинское название - Мирноград) исчисляется сотнями. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные умирают из-за невозможности быть эвакуированными.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Димитрове действительно катастрофа для противника. Там количество раненых идет на сотни, они умирают от отсутствия помощи, а вывести украинское командование их не может", - рассказал Кимаковский.

Он добавил, что среди тех, кто заблокирован в Димитрове, есть как элитные подразделения, так и мобилизованные солдаты, в том числе те, кто бежал из Красноармейска (украинское название - Покровск).

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. Путин отмечал, что на юге Димитрова группировка противника отсечена. Президент обратил внимание на то, что "основные мероприятия проходят" на красноармейском направлении и вокруг Димитрова.