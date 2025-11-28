FPV-дроны уничтожили на константиновском направлении броневик ВСУ Hummer

Технику обездвижили первым же ударом, несмотря на ее защищенность

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Южного военного округа уничтожили бронеавтомобиль ВСУ американского производства Hummer на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов отдельного отряда специального назначения гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа на константиновском направлении точным ударом уничтожили бронеавтомобиль Hummer ВСУ, применявшийся для быстрого перемещения личного состава и доставки боеприпасов на украинские позиции", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что не смотря на защищенность бронеавтомобиля, один из дронов-камикадзе первым же ударом обездвижил транспортное средство противника. Украинские боевики попытались спасти хоть что-то из поврежденной машины, но их попытка не удалась. Броневик был атакован сразу несколькими FPV-дронами, что привело к детонации перевозимого боезапаса и полному уничтожению Hummer.