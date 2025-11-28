ТАСС: под Купянском ударами ФАБ уничтожили часть военных Нацгвардии Украины
ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Несколько групп военных 15-й бригады Нацгвардии Украины уничтожены ударами ФАБ под Купянском, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
"Под Купянском ФАБами нанесены удары по местам дислокации военнослужащих 15-й бригады. Уничтожено несколько крупных групп военнослужащих, бригада понесла большие потери", - сообщили в силовых структурах.