ТАСС: под Купянском ударами ФАБ уничтожили часть военных Нацгвардии Украины

Украинская бригада понесла большие потери

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Несколько групп военных 15-й бригады Нацгвардии Украины уничтожены ударами ФАБ под Купянском, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Под Купянском ФАБами нанесены удары по местам дислокации военнослужащих 15-й бригады. Уничтожено несколько крупных групп военнослужащих, бригада понесла большие потери", - сообщили в силовых структурах.