ТАСС: в Запорожской области мехбригада ВСУ потеряла около 100 солдат

Командование Вооруженных сил Украины отказывается проводить ротацию и эвакуировать раненых с поля боя, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Около 100 украинских боевиков из 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ пропали без вести или ликвидированы бойцами группировки войск "Восток" в ходе боев за населенные пункты в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боев за населенные пункты Полтавка и Ольговское Запорожской области в сентябре-октябре 2025 года 125-я отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ понесла тяжелые потери. По данным украинских ресурсов, три батальона 125-й бригады, приданных соединениям ВСУ, которые действуют в окрестностях г. Гуляйполе, потеряли около 100 боевиков убитыми и пропавшими без вести", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что командование ВСУ отказывается проводить ротацию и эвакуировать раненых с поля боя.

"Родственники боевиков требуют командование ВСУ провести служебное разбирательство на предмет халатности руководства 125-й бригады. Подобные запросы украинским командованием игнорируются", - добавил представитель силовых структур, уточнив, что командование бригады на своих официальных ресурсах сняло с себя ответственность за потери батальонов, приданных другим соединениям ВСУ.

15 сентября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Ольговское в Запорожской области. 19 октября российское военное ведомство заявило об освобождении населенного пункта Полтавка Запорожской области.