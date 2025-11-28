ТАСС: ВСУ в 2025 году ежедневно теряют в среднем около 1,4 тыс. военных

Как следует из сводок Минобороны, за 330 дней потери противника превысили 468 тыс. человек

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в зоне специальной военной операции около 1,4 тыс. военных убитыми и ранеными ежедневно в 2025 году, следует из подсчетов ТАСС.

Согласно данным ежедневных и еженедельных сводок Министерства обороны РФ, за 330 дней 2025 года потери ВСУ превысили 468 тыс. человек. Кроме того, с начала года российские войска уничтожили 18 самолетов, 48 зенитных ракетных комплексов, 117 боевых машин реактивных систем залпового огня, более 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские войска сталкиваются со все более растущим разрывом между численностью направляемых в бой подразделений и потерями.