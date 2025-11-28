Статья

Повреждения жилых домов, машин и АЗС. Последствия атаки на российские регионы

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Силантьев/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Кровля жилого дома и остекление АЗС получили повреждения в результате атаки БПЛА в Воронежской области. В Ростовской области повреждения получили несколько машин и домов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 46 БПЛА сбили над Ростовской областью, 30 - над Саратовской областью, 29 - над Республикой Крым, 12 - над акваторией Черного моря, 6 - над Брянской областью, 5 - над Волгоградской областью, по 2 - над Воронежской областью, Московским регионом и акваторией Азовского моря, а также по 1 - над Курской и Калужской областями.

Последствия

Кровля жилого дома и остекление АЗС получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Шахтах, Таганроге и пяти районах Ростовской области. Повреждения получили несколько машин и домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Организаторы приостановили доступ на площадку проведения V Конгресса молодых ученых в Сириусе на фоне беспилотной опасности, сообщается в информационной рассылке для участников.

Работа аэропортов