В семи муниципалитетах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Повреждения получили несколько машин и домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО ВС РФ отразили атаку БПЛА в Таганроге, Шахтах, и пяти районах Ростовской области. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о повреждении нескольких домов и машин. По его словам, пострадавших нет.

"В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге. Главное, никто из людей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в Шахтах из-за падения БПЛА получили повреждения несколько автомашин, техэтаж, а также выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. Всех жильцов вывели из квартир. После проверки помещений саперами они вернулись домой.

Слюсарь добавил, что в Таганроге осколки дронов разбили веранду и стекла в окнах двух частных домов.