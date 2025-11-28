В Сириусе приостановили доступ на площадку Конгресса молодых ученых

Это связано с введением режима беспилотной опасности

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Организаторы приостановили доступ на площадку проведения V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе на фоне беспилотной опасности. Об этом сообщается в информационной рассылке для участников КМУ, которую получил и корреспондент ТАСС.

Ранее в Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты.

"В связи с объявлением сигнала тревоги на территории Сириус допуск на площадку приостановлен. О возобновлении работы конгресса проинформируем дополнительно", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что участникам, которые уже прибыли к месту проведения конгресса, необходимо следовать указаниям громкоговорителей и сотрудников МЧС.

Утром 28 ноября угроза атаки БПЛА была объявлена в Сочи и Сириусе, на фоне чего участников КМУ эвакуировали в укрытия.