Захар Прилепин приступил к выполнению задач в зоне СВО

Писатель также публиковал фотографию рядом с могилой ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна

Редакция сайта ТАСС

Захар Прилепин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин уже две недели находится в зоне проведения СВО и приступил к своим задачам. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку (боевое распоряжение - прим. ТАСС); приступил к работе. <…>. Направление не скажу. Место службы: добровольческий корпус", - написал он.

Прилепин опубликовал фотографию рядом с могилой ополченца Александра Мазур-Тахтамишяна с позывным Диггер, погибшего в 2019 году.

"Выпадет дорожка и минута, обойду всех наших, кого потеряли еще в ту, первую часть войны, и кого потеряли уже в эту. Их много", - написал Прилепин.