Расчеты ударных дронов поразили укрытия и военную технику ВСУ в Сумской области

Бойцы группировки "Север" формируют буферную зону в этом районе

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки "Север" поразили укрытия, военную технику и живую силу ВСУ для формирования буферной зоны на границе с Сумской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В целях создания буферной зоны на границе с Сумской областью расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 20-й отдельной бригады РХБЗ группировки войск "Север" осуществили удары по укреплениям, военной технике и живой силе ВСУ", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря сокрушительным ударам военнослужащих соединения РХБЗ нейтрализованы укрытия подразделений ВСУ, используемые для размещения операторов дронов. Также уничтожена техника, обеспечивающая логистическую поддержку, включая транспортировку вооружения, боеприпасов и продовольствия.

В министерстве пояснили, что данная тактика направлена на дестабилизацию функционирования системы материально-технического обеспечения ВСУ и минимизацию его оперативных возможностей.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подразделения группировки войск "Север" последовательно выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Они ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника для создания санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов.