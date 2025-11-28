ТАСС: в Сумской области отмечаются случаи суицида среди военных ВСУ

К этому привел низкий уровень боевого духа и мотивации, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Случаи суицида отмечаются среди военнослужащих ВСУ в Сумской области из-за низкого морально-психологического состояния. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник.

Он отметил, что за сутки на сумском направлении ВСУ провели две безуспешные контратаки в районе Варачина и на правом фланге наступления группировки "Север".