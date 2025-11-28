Танкисты "Востока" рассказали, как их обучают перед боевыми задачами

Механик-водитель с позывным Разя сообщил, что на полигоне полностью проходит обучение обращению с боевой машиной и управлению ей

МАРИУПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Танкисты группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ проходят полноценное обучение перед выполнением первых боевых задач. Как рассказал ТАСС наводчик-оператор танка с позывным Ашот, на полигоне он отрабатывает стрельбу как прямой наводкой, так и из закрытой огневой позиции.

"Моя функция - садиться в танк, включать всю систему, прицеливаться, ждать команду. Как команда будет, открывать огонь. <…> Во время обучения за два дня было 30 выстрелов", - сказал он. Ашот - доброволец, подписал контракт с Минобороны РФ недавно.

Механик-водитель с позывным Разя сообщил, что на полигоне полностью проходит обучение обращению с боевой машиной и управлению ей. "Змейку, подъем с остановкой, спуск с остановкой, преодоление [противотанкового] рва. Также проходим колейный мост. Изучаем технику безопасности в первую очередь", - рассказал боец.