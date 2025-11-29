ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Центр" свыше 485 военных
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" свыше 485 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями, в том числе войсками беспилотных систем, уничтожено свыше 485 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два орудия полевой артиллерии противника", - сказал Савчук.
По его данным, подразделениями группировки улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии и трех штурмовых полков в районах Родинского, Белицкого, Новоподгородного, Межевой и Нового Донбасса.