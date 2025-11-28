Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Боевики направленного на гуляйпольское направление 33-го отдельного штурмового полка ВСУ выдают кадры вторжения в Курскую область за боевые действия в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Мальчик 2011 года рождения получил ранения при ударе по Красноармейску (украинское название - Покровск). Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Основные события 29 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.