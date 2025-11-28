ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:14
Боевики направленного на гуляйпольское направление 33-го отдельного штурмового полка ВСУ выдают кадры вторжения в Курскую область за боевые действия в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Мальчик 2011 года рождения получил ранения при ударе по Красноармейску (украинское название - Покровск). Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:14

Украинские войска два раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, поступили данные о ранении мальчика 2011 года рождения. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:08

Рядовой ВС России Алексей Берг в одиночку удержал позицию под атаками тяжелых гексакоптеров ВСУ до прибытия основных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

