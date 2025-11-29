ВСУ за сутки потеряли до 280 военных на красноармейском направлении

Отряды 51-й армии продолжают выбивать украинскую армию из Димитрова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ВСУ за сутки потеряли до 280 военных и артиллерийское орудие на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожено до 280 военнослужащих, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие", - сказал Савчук.

По его данным, в Красноармейске (украинское название - Покровск) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас, а также зачистку населенного пункта Ровное. Отражены девять атак подразделений 32-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и бронеавтомобиль "Козак".