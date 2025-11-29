Расчет ПТРК уничтожил не менее пяти солдат ВСУ на константиновском направлении

Расчет противотанкового комплекса ВС РФ поразил блиндаж противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" Южной группировки войск поразил блиндаж и уничтожил по меньшей мере пять украинских солдат на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В сумерках, когда украинские боевики покинули укрытие, по ним был нанесен удар из противотанкового комплекса. В результате прямого попадания блиндаж был поражен. Уничтожены не менее 5 украинских боевиков", - сказали в ведомстве.

В Минобороны предоставили видео боевой работы расчета ПТРК.