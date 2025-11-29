Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до четырех
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Пожилая жительница Ростовской области умерла в больнице из-за травм, полученных при атаке Вооруженных сил Украины на регион в ночь на 25 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Ранее говорилось о 3 погибших и 10 раненых.
25 ноября утром 76-летнюю женщину с тяжелыми травмами привезли в Ростов. Врачи приложили все усилия для стабилизации ее состояния, но организм не справился, сообщил Слюсарь.
Он отметил, что власти региона окажут поддержку семье погибшей. "Этот вопрос, как и поддержка семей других раненых и пострадавших, на моем личном контроле", - подчеркнул глава региона.
Слюсарь напомнил, что в субботу Таганрог вновь подвергся атаке. "Последствия довольно серьезные, ущерб еще только предстоит оценить. Комиссия начнет эту работу, когда разрешат саперы и следователи. Здания мы восстановим, главное - при этой атаке люди не пострадали", - уточнил он.
В ночь на 25 ноября Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подверглись атаке БПЛА, повреждены инфраструктура и жилые дома.