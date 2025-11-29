ВСУ атаковали здание полиции в Каменке-Днепровской
Редакция сайта ТАСС
10:29
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником здание полиции в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника атаковали здание полиции в городе, в результате было повреждено остекление и кровля здания. Данных по пострадавшим не поступало. Кроме того, два БПЛА ВСУ атаковали трансформаторы на территории города и в селе Великая Знаменка, они получили повреждения", - сообщили ТАСС в администрации.
В результате атаки по энергосистеме были отключены более 100 абонентов, добавили в администрации.