В Брянской области из-за удара по автомобилю ранены два человека

БРЯНСК, 29 ноября. /ТАСС/. В селе Стратива Брянской области два мирных жителя получили осколочные ранения в результате атаки с применением дронов-камикадзе на движущийся гражданский автомобиль. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе. ВСУ нанесли варварский удар по движущемуся гражданскому автомобилю. В результате террористической атаки, к сожалению, двое мирных жителей получили осколочные ранения. Мужчины доставлены в больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Глава региона добавил, что в результате сброса взрывного устройства поврежден автомобиль "Газель". На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.