Боец ВС РФ рассказал, как после ранения попал в состав группы эвакуации

По словам штурмовика группировки "Центр", он вернулся в зону спецоперации в качестве члена медбригады после сквозного ранения

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский штурмовик группировки войск "Центр" вернулся в зону проведения СВО в качестве члена медицинской группы эвакуации раненых, когда восстановился после ранения. Об этом рассказал сам военный в видео от Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Проходили подготовку: жгутование, перебинтовывание, уколы [учились] ставить, первую необходимую помощь [оказывать]. <…> Штурмовиком был. Ранение сквозное в пах [получил]. Госпиталь, после госпиталя реабилитация, ну и опять сюда", - сказал он.

В ведомстве рассказали, что медицинские подразделения группировки "Центр" используют высокоскоростные малогабаритные средства эвакуации, оснащенные средствами РЭБ, позволяющие оперативно доставить раненых военнослужащих с поля боя в медицинский пункт для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Военные медики также оказывают медицинскую помощь и гражданскому населению освобожденных населенных пунктов ДНР, отметили в Минобороны.