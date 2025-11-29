Боец ВС РФ рассказал, как после ранения попал в состав группы эвакуации
МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский штурмовик группировки войск "Центр" вернулся в зону проведения СВО в качестве члена медицинской группы эвакуации раненых, когда восстановился после ранения. Об этом рассказал сам военный в видео от Минобороны РФ.
"Проходили подготовку: жгутование, перебинтовывание, уколы [учились] ставить, первую необходимую помощь [оказывать]. <…> Штурмовиком был. Ранение сквозное в пах [получил]. Госпиталь, после госпиталя реабилитация, ну и опять сюда", - сказал он.
В ведомстве рассказали, что медицинские подразделения группировки "Центр" используют высокоскоростные малогабаритные средства эвакуации, оснащенные средствами РЭБ, позволяющие оперативно доставить раненых военнослужащих с поля боя в медицинский пункт для оказания всей необходимой медицинской помощи.
Военные медики также оказывают медицинскую помощь и гражданскому населению освобожденных населенных пунктов ДНР, отметили в Минобороны.