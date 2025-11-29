Расчет БПЛА "СКАТ 350М" обеспечил наведение и уничтожение скопления ВСУ

В Минобороны РФ отметили, что во время полета беспилотнику удалось избежать атаки дрона-"камикадзе" противника благодаря датчику обнаружения FPV-дронов

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Расчет разведывательного беспилотника "СКАТ 350М" войск беспилотных систем навел артиллерию группировки войск "Запад" на группу украинских боевиков на краснолиманском направлении, в результате чего скопление ВСУ было уничтожено. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы БПЛА "СКАТ 350М" в ходе воздушной разведки выявили скопление живой силы противника на укрепленной позиции. Координаты обнаруженных целей были оперативно переданы на командный пункт артиллерии, после чего те были успешно поражены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - рассказали в военном ведомстве, отметив, что во время полета беспилотнику удалось избежать атаки вражеского дрона-"камикадзе" благодаря датчику обнаружения FPV-дронов.

Там подчеркнули, что расчеты БПЛА-разведчиков "СКАТ 350М" войск беспилотных систем на краснолиманском направлении в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения позиций ВСУ.

"Артиллеристы группировки войск "Запад" в тесном взаимодействии с военнослужащими войск беспилотных систем ежедневно наносят ощутимый урон живой силе и боевой технике ВСУ в зоне проведения СВО", - добавили в министерстве.