ВС РФ с помощью дронов разминируют маршруты для продвижения в Запорожье

По данным Минобороны, военные инженеры ежедневно обнаруживают и обезвреживают сотни мин и других взрывоопасных предметов, установленных ВСУ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Саперы группировки войск "Днепр" совместно с военнослужащими подразделений войск беспилотных систем разминируют маршруты, предназначенные для продвижения российской техники и штурмовых групп в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разминирование особо опасных участков осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа. Военные инженеры собирают накладные заряды для подрыва взрывоопасных предметов. Операторы подразделения беспилотных систем в свою очередь производят их доставку к выявленным минам и взрывоопасным предметам. Затем оператор дрона производит сброс накладного заряда или контактного боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ежедневно военные инженеры обнаруживают и обезвреживают сотни мин и других взрывоопасных предметов, установленных ВСУ. "Широкое использование беспилотных технологий позволяет саперам безопасно производить предварительную разведку местности, выявлять минные поля и другие опасные участки с безопасного расстояния, значительно снижая при этом риски для жизни военных инженеров", - отметили в министерстве.

Как добавили в МО РФ, действия российских саперов, усиленные применением возможностей подразделений войск беспилотных систем, обеспечивают безопасное продвижение подразделений и эффективное выполнение боевых задач в зоне проведения СВО.