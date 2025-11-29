В Таганроге при атаке БПЛА повреждены многоквартирный дом и общежитие

Проводится эвакуация жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. В Таганроге из-за атаки дронов повреждения получили дома и общежитие.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что из общежития эвакуируют людей, их отправляют в ПВР, развернутый на базе ближайшей школы.

Губернатор также добавил, что сгорел частный дом. Из-за атаки дронов никто не пострадал.

Беспилотники уничтожены также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. В хуторе Журавка Миллеровского района БПЛА упал на крышу частного дома, для его обезвреживания ожидаются взрывотехники.