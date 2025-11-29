В Таганроге при атаке БПЛА повреждены многоквартирный дом и общежитие
Редакция сайта ТАСС
03:48
обновлено 04:06
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. В Таганроге из-за атаки дронов повреждения получили дома и общежитие.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Таганроге повреждено здание многоквартирного дома, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что из общежития эвакуируют людей, их отправляют в ПВР, развернутый на базе ближайшей школы.
Губернатор также добавил, что сгорел частный дом. Из-за атаки дронов никто не пострадал.
Беспилотники уничтожены также в Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах. В хуторе Журавка Миллеровского района БПЛА упал на крышу частного дома, для его обезвреживания ожидаются взрывотехники.