В Таганроге локализовали восемь возгораний после атаки БПЛА

Пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. После массовой атаки дронов в Таганроге локализовано восемь возгораний.Пострадавших не зафиксировано.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

"Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. ", - говорится в сообщении.По словам Камбуловой, пострадавших в результате инцидента нет.

Глава Таганрога добавляет, что все службы экстренного реагирования уже приступили к ликвидации последствий, локализовали восемь возгораний.