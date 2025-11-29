В Таганроге локализовали восемь возгораний после атаки БПЛА
01:58
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. После массовой атаки дронов в Таганроге локализовано восемь возгораний.Пострадавших не зафиксировано.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.
"Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. ", - говорится в сообщении.По словам Камбуловой, пострадавших в результате инцидента нет.
Глава Таганрога добавляет, что все службы экстренного реагирования уже приступили к ликвидации последствий, локализовали восемь возгораний.