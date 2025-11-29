В Краснодарском крае потушили пожар на НПЗ после атаки БПЛА
11:04
обновлено 11:11
КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб региона.
"На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
Ранее оперштаб сообщал, что пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября из-за атаки БПЛА. Была повреждена часть технического оборудования на территории завода, но резервуары не пострадали. Пострадавших нет. Утром 29 ноября возгорание локализовали на площади 250 кв. м, в тушении были задействованы 65 человек и 21 единица техники.