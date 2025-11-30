Ремонтники "Севера" оборудовали автостосервис в зоне СВО
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военные специалисты-ремонтники группировки войск "Север" оборудовали фронтовой автосервис в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
"Специалисты-ремонтники центра по ремонту и модернизации машин на базе инженерной бригады группировки "Север" оперативно возвращают в строй поврежденную технику и занимаются ее глубокой модернизацией, адаптируя к суровым условиям современного боя. В специализированном фронтовом автосервисе, постоянно кипит работа: здесь ремонтируют двигатели, проверяют электрику, занимаются сварочными и покрасочными работами", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули , что военнослужащие подразделения также наладили масштабную линию сборки автомобиля повышенной проходимости "Гусар", созданного на базе проверенного временем ГАЗ-66. Там уточнили, что инженеры провели его глубокую модернизацию - усовершенствовали двигатель, увеличили грузоподъемность и доработали конструкцию.
"Данное средство может перевозить как личный состав, так и военно-техническое имущество, инженерные боеприпасы, в зависимости от задач того или иного подразделения. Особое внимание уделено безопасности экипажа. "Гусар" защищен от угроз с воздуха и земли: на крыше установлена зенитная установка, а днище усилено броней, способной выдержать детонацию противопехотной мины", - добавили в военном ведомстве.