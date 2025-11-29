Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Де-юре командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев раздает автографы, разъезжая по Украине, пока его подчиненные погибают под натиском ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Род штурмовых войск ВСУ в скором времени могут ликвидировать из-за его неэффективности, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Над территорией России и Черным морем в период с 18:00 до 23:00 мск сбили 21 украинский беспилотник.

Основные события 30 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.