В Таганроге заменят почти 300 окон в домах после атаки ВСУ

Для ускорения работ подключили дополнительные бригады из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Установка около 300 стеклопакетов будет выполнена в поврежденных в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоквартирных домах в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

"Сегодня с рабочей поездкой в Таганроге. Посетил улицу Инструментальную, где в результате атаки беспилотника был поврежден многоквартирный дом, - написал Слюсарь. - Все необходимые замеры уже выполнены. С завтрашнего дня, 1 декабря, начинается установка новых стеклопакетов. Предстоит заменить почти 300 окон, пострадавших в последние дни".

Городским властям и подрядным организациям поручено мобилизовать все ресурсы, что завершить работы в кратчайшие сроки, отметил Слюсарь. Для ускорения работ подключены дополнительные бригады из Ростова-на-Дону.

В ночь на 25 ноября Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подверглись атаке ВСУ, были повреждены инфраструктура и жилые дома. В результате атаки 2 человека погибли, 10 получили ранения, еще 2 позднее скончались в больнице.