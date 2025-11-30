Операторы БПЛА "Востока" уничтожили ретрансляторы ВСУ у Гуляйполя

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Подразделения войск беспилотных систем (БПС) Восточной группировки войск уничтожили средства связи противника в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Гуляйполе при ведении воздушной разведки военнослужащими войск беспилотных систем детвующих в составе группировки войск "Восток" были обнаружены антенны связи и ретрансляторы, которые противник применял для управления своими тяжелыми беспилотниками. Получив координаты целей расчеты ударных дронов нанесли точные удары по обнаруженному оборудованию. В результате антенны связи и ретрансляторы противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, для закрепления результата были выполнены сбросы с дронов по вспомогательным устройствам связи ВСУ, которыми они пытались восстановить выведенные из строя каналы управления.

Кроме того, в министерстве рассказали о боевой работе бойцов "Востока" в Днепропетровской области. "Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем, действующих в составе группировки войск "Восток", обнаружили замаскированные блиндажи противника. После проведения доразведки выяснилось, что укрытия используются как перевалочный пункт военнослужащих ВСУ", - сообщили там.

В ведомстве проинформировали, что координаты целей были оперативно переданы артиллеристам, после чего блиндажи, живая сила и фортификационные сооружения противника были уничтожены.