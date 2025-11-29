Ефрейтор Третьяков защитил эвакуационную группу с ранеными от атаки БПЛА

Также в Минобороны рассказали о подвиге гвардии младшего сержанта Руслана Гурина, действовавшего в составе группы подвоза продовольствия на мотоциклах в район одного из населенных пунктов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гвардии ефрейтор Виктор Третьяков уничтожил беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать эвакуационную группу с ранеными. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Двигаясь по открытому участку местности, эвакуационная группа подверглась атаке вражеского беспилотника. Проявляя хладнокровие и отличную огневую подготовку, Виктор несколькими точными выстрелами из штатного стрелкового оружия уничтожил БПЛА противника, что позволило группе продолжить выполнение задачи", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что в дальнейшем группа вновь подверглась атаке вражеских дронов, виз-за которой был ранен один из членов группы. Тем не менее, гвардии ефрейтору удалось провести военнослужащего к медицинскому пункту и продолжить выполнение задачи по эвакуации раненых с передовых позиций в районе одного из населенных пунктов.

Также в военном ведомстве рассказали о подвиге гвардии младшего сержанта Руслана Гурина. Он действовал в составе группы подвоза продовольствия на мотоциклах в район одного из населенных пунктов.

"При движении по открытому участку местности его внимание привлек стремительно приближающийся вражеский FPV-дрон, представлявший угрозу для транспортной группы. Не теряя ни секунды, Руслан принял решение на уничтожение воздушной цели. Гвардии младший сержант Гурин резко остановился и, используя штатное оружие, произвел несколько прицельных выстрелов, поразив дрон на подлете. Его хладнокровие и меткость позволили предотвратить атаку и сохранить груз", - рассказали в Минобороны.

Там отметили, что далее по ходу движения у одного из мотоциклистов колонны произошла внезапная поломка техники, угрожавшая срывом сроков доставки. "Несмотря на уже имеющуюся нагрузку, Руслан принял решение взять дополнительный груз на себя. Действуя быстро и решительно, он обеспечил своевременную доставку всего продовольствия на передовую, после чего вернулся к месту поломки", - подчеркнули в ведомстве.