Группировка "Запад" за сутки сбила 13 самолетных БПЛА и 17 квадрокоптеров ВСУ

Ликвидированы 33 пункта управления беспилотниками противника

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за минувшие сутки уничтожили 13 беспилотников самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили <…> четыре миномета и четыре наземных робототехнических комплекса противника. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.

Бигма добавил, что также были уничтожены 33 пункта управления беспилотниками противника.