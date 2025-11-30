Над Белгородской областью и Черным морем сбили 10 БПЛА

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 20:00 до 23:30 мск перехватили и уничтожили над Белгородской областью и Черным морем 10 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"30 ноября 2025 года в период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 БПЛА - над территорией Белгородской области и 1 БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.