ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Восток" более 180 военных

Бойцы группировки также поразили три пункта управления беспилотной авиацией противника

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" более 180 военнослужащих и 3 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"За сутки военнослужащими общевойсковых армий и бригад, а также войсками беспилотных систем группировки уничтожено более 180 военнослужащих ВСУ, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 3 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.

По его данным, в населенном пункте Гуляйполе уничтожен миномет и два автомобиля противника.