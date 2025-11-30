Пушилин: ВС РФ могут перерезать ВСУ дорогу между Красным Лиманом и Славянском
Редакция сайта ТАСС
17:33
обновлено 17:53
ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ совершили прорыв к населенному пункту Диброва в Донецкой Народной Республике (ДНР), что дает возможность в дальнейшем перерезать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дорогу между Красным Лиманом и Славянском. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Краснолиманское направление. Здесь мы фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточней Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. А дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.