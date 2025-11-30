На красноармейском направлении уничтожили более 260 военных ВСУ

В Минобороны России отметили, что в населенном пункте Красноармейск в ДНР подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 260 военнослужащих ВСУ уничтожены за сутки на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки на красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в населенном пункте Красноармейск ДНР подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населенного пункта Ровное ДНР.

В населенном пункте Димитров ДНР штурмовые отряды 51-й армии Центральной группировки продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.