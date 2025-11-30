Средства ПВО РФ сбили за сутки 230 беспилотников самолетного типа ВСУ

Российские силы также уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 230 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 690 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 318 танков и других боевых бронированных машин, 1 622 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 638 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 986 единиц специальной военной автомобильной техники.