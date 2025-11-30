Прошедший все часовоярское направление стяг передали ярославским десантникам

В Минобороны уточнили, что богослужение проходило при участии священников группировки войск "Днепр"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Стяг святого Илии Пророка передали парашютно-десантному батальону гвардейского Ярославского полка ВДВ. Священная реликвия прошла через все часовоярское направление, сообщили в Минобороны России.

"Церемония передачи духовного символа - стяга имени святого пророка Божия Илии, состоялась в полевом храме имени Святого великомученика Георгия Победоносца 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ в тыловом районе СВО в Херсонской области. Эта духовная реликвия находится в полку с 2024 года и прошла боевой путь всего часовоярского направления", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, стяг был передан командиру парашютно-десантного батальона полка. Там уточнили, что богослужение проходило при участии священников группировки войск "Днепр".

"Стяг Ильи Пророка выполнен в виде знамени, и является Илья Пророк, в первую очередь, покровителем Воздушно-десантных войск. С нами он на протяжении выполнения всей задачи на бахмутском направлении. И вот сейчас мы переехали на новое место и принято решение вручить стяг. Вручить каждому батальону по Небесному Покровителю. Мы провели церемонию вручения второму батальону стяга Дмитрия Донского. И вот сегодня у нас в планах передать стяг Ильи Пророка в третий батальон" - рассказал помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими иерей Алексей Ларин.