Южная группировка за сутки уничтожила три наземных робота ВСУ

Российские бойцы также поразили терминал спутниковой связи Starlink противника

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили в том числе три наземных робототехнических комплекса и терминал спутниковой связи Starlink ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на северском направлении поражены три блиндажа и антенна связи. На краматорском направлении войсками беспилотных систем уничтожена антенна управления FPV-дронами. В районе южнее Константиновки беспилотные подразделения поразили два наземных робототехнических комплекса противника. Специалистами войск беспилотных систем отряда "Рубикон" группировки уничтожена самоходная артиллерийская установка, наземный робототехнический комплекс и терминал спутниковой связи ВСУ Starlink", - сказал он.